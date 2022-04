Rennes ramène un point de Nice

Mené au score après l'ouverture du score d'Andy Delort et moins spectaculaire qu'à l'accoutumée, le Stade rennais a réussi à prendre un point contre Nice (1-1) grâce à un but de l'inévitable Martin Terrier. Les Bretons laissent les Aiglons deux unités derrière eux et sont assurés de terminer le week-end sur le podium.

Nice 1-1 Rennes

Nice éteint Rennes

Plus qu'un choc du haut de tableau, c'était une opposition de styles entre Nice, meilleure défense du championnat (23 buts encaissés), et Rennes, la meilleure attaque (63 buts marqués) pour lancer la 30journée de Ligue 1 et le sprint final. Si les Aiglons ont longtemps éteint les ardeurs bretonnes, notamment en première période, ils n'auront pas réussi à les faire tomber (1-1). La bonne opération est donc pour le Stade rennais, provisoirement 2en attendant le match de l'OM et assuré de terminer le week-end sur le podium.Avant le terrain, il y a eu le papier et le onze prometteur du Gym avec un quatuor offensif composé de Justin Kluivert, Andy Delort, Kasper Dolberg et Amine Gouiri rappelant aux visiteurs que les Aiglons ont aussi du matos pour faire trembler les filets. C'est pourtant la solidité azuréenne, encore elle, qui leur a permis de faire déjouer Rennes, largement devant au niveau de la possession à la pause (65%), mais trop imprécis et lent dans les transitions pour faire vaciller l'arrière-garde niçoise. Peu d'espaces et peu d'occasions dans une première période loin d'être spectaculaire, malgré les alertes de Gouiri et Delort en tout début de partie. Des opportunités beaucoup plus franches que les tentatives lointaines voire désespérées de Flavien Tait, Youcef Atal ou Delort. Une bagarre mentale et une question : comment fissurer le bloc niçois ? Lovro Majer a cru offrir un élément de réponse en faisant briller Walter Benítez, mais l'international croate a été logiquement signalé en position de hors-jeu, avant que Benjamin Bourigeaud ne tente sa chance, sans succès, sur un coup franc… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com