So Foot • 13/12/2020 à 14:57

Rennes rallume la lumière à Nice

Dans un rendez-vous entre deux équipes malades, Rennes a pris le dessus sur Nice (0-1) grâce au premier but de M'Baye Niang cette saison. Les Bretons relancent la machine après une série de huit matchs sans gagner et laissent un Gym loin d'être guéri ronronner en deuxième partie de tableau.

Nice 0-1 Rennes

Une salade d'erreurs et le retour de Niang

Montpellier passe la quatrième à Lens

À l'Allianz Riviera, le rendez-vous entre les deux outsiders ambitieux du début de saison s'est transformé en rencontre entre deux équipes malades. Après la fin de leurs aventures européennes respectives en milieu de semaine avec deux défaites, Nice et Rennes se retrouvaient à l'heure du déjeuner ce dimanche pour retrouver de la confiance et surtout ne pas laisser le wagon de tête les décrocher. Mission accomplie pour le Stade rennais, qui a logiquement disposé d'un triste Gym en conservant sa cage inviolée pour la première fois depuis quinze matchs (0-1). Un bon bol d'air avant la réception de l'OM, mercredi.Sous le soleil azuréen, les Niçois sont les premiers à se mettre en évidence dans le 3-4-3 concocté par Adrian Ursea, le remplaçant surprise de Patrick Vieira. Aligné en pointe en attendant le vrai retour de Dolberg, qui débute la partie sur le banc, Gouiri lâche un pétard pour chauffer les gants de Salin (2). L'ancien Lyonnais montre la voie à ses coéquipiers et notamment à Claude-Maurice, qui enroule trop sa frappe au moment de profiter d'une erreur rennaise (8) avant de voir sa nouvelle tentative repoussée par le dernier rempart breton (12). Les deux équipes ne respirent pas la confiance, mais le Stade rennais sort tout doucement la tête de l'eau pour répondre aux Aiglons.