Rennes : qui se cache derrière Martin Terrier ?

Dans la famille Terrier, il faut demander le petit dernier, Martin, pour trouver celui qui a réussi à pointer le bout de son nez en Ligue 1. Une réussite attendue pour le cadet d'une fratrie qui a grandi, comme des milliers d'autres, en baignant dans le foot dans le Nord, une terre qu'il est le seul de la famille à avoir quitté. De Lille à Rennes en passant par Strasbourg et Lyon, portrait de l'homme en forme de la Ligue 1, symbole d'un Stade rennais à qui tout sourit. Où il est question de grosses lucarnes, d'horloge cassée et d'un amour impossible pour les jeux vidéos.

Dans la famille Terrier, le 26 mai 2016 est une date à marquer d'une pierre blanche. Ce jour-là, le papa Frédéric et son épouse sont présents au stade Jean-Deconinck pour assister au dernier match du groupe G de CFA 2 (aujourd'hui National 3) entre l'Olympique Grande-Synthe et la réserve du LOSC. Une rencontre décisive pour la montée et surtout très particulière pour Maxence, Florian et Martin, les trois frangins Terrier. Les deux premiers sont dans le camp des locaux, le troisième est un jeune Dogue en devenir., pose Maxence, le plus âgé du trio.Sous les yeux de ses parents, l'attaquant prometteur de 19 ans ne marque pas, mais ilet récolte même un carton jaune quelques secondes après l'ouverture du score de Grande-Synthe., se souvient Florian, défenseur central et un an plus vieux que le cadet de la famille.Ils auront également du mal à conserver leur avantage face au Lille d'Yves Bissouma et Lebo Mothiba, craquant au bout du temps additionnel sur un but de Valentin Vanbaleghem. Résultat, le LOSC termine premier de son groupe et valide son ticket pour la N2 pendant que l'Olympique Grande-Synthe voit l'US Lusitanos Saint-Maur lui passer devant après avoir arraché la victoire… à la 94minute., peste encore Maxence aujourd'hui, même si la pilule est avalée. Et Martin, dans tout ça ?, racontait Lire la suite de l'article sur SoFoot.com