Rennes prend le dessus sur le Dynamo Kiev en fin de partie

La lumière est venue de Désiré Doué.

Rennes 2-1 Dynamo Kiev

Les rois du gong.Après avoir arraché la victoire à la dernière minute contre Larnaca et concédé le nul en fin de partie face à Fenerbahçe, le Stade rennais a encore une fois attendu les dernières longueurs de la rencontre face au Dynamo Kiev pour forcer la décision (2-1). Dans ce qui a souvent ressemblé à un 4-4-2 et dans une ambiance moins chaude que trois semaines plus tôt , les hommes de Bruno Genesio ont rapidement pris le dessus sur des visiteurs surtout appliqués à défendre, laissant les Bretons, comme Bourigeaud et Terrier, tenter leur chance de loin sans parvenir à trouver le cadre. En plein temps fort, le second, inévitable depuis le début de saison, a surgi pour récupérer une passe de Gouiri et enchaîner d'une frappe puissante dans la lucarne opposée. Le plus dur semblait être fait pour les locaux, qui ont reculé et ainsi laissé les Ukrainiens espérer un retour, concrétisé au bout d'un joli mouvement collectif conclu en deux temps par Tsygankov après avoir buté sur Mandanda. Une douche froide pour des Rennais moins tranchants et pas toujours sereins défensivement.Ils n'ont pas non plus été inspirés offensivement après la pause, multipliant les tirs non cadrés et les actions brouillonnes dans les trente derniers mètres, à l'image d'un Gouiri maladroit et d'un Majer incapable de trouver la bonne passe pour faire la différence face à un bloc regroupé et discipliné. L'activité incessante de Bourigeaud, très bon ce jeudi soir, n'a pas suffi à… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com