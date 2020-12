Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Rennes poursuit sa dégringolade face à Lens Reuters • 05/12/2020 à 19:27







Rennes poursuit sa dégringolade face à Lens par Léo De Garrigues (iDalgo) Le Stade Rennais est en chute libre. Battu à domicile face à Lens (0-2) pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, le club breton n'a remporté qu'un seul de ses 13 derniers matchs toutes compétitions confondues. Arnaud Kalimuendo a ouvert le score à la 28e minute et Ignatius Ganago a inscrit le but du break à la 78e minute. Convaincants, les Lensois goutent à nouveau à la victoire après deux matchs sans succès. Ils doublent leur victime du jour et se classent au 7e rang du championnat. Pour Rennes, leader en début de saison, les temps sont difficiles. La dernière victoire rennaise remonte au 31 octobre dernier.