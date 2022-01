Rennes plombé par ses anciens à Clermont

La revanche des ex, c'est mieux à Rennes que sur NRJ12.

Clermont 2-1 Rennes

La revanche des ex.Le Stade rennais a encore confirmé qu'il était le club le plus souvent crucifié par ses anciens en championnat depuis le début du siècle. À Clermont, les Bretons ont même eu le droit à un tarif de groupe avec deux pour le prix d'un, Da Cunha et Tell ayant permis aux Auvergnats de renverser l'équipe de Genesio en seconde période (2-1). Les Rouge et Noir s'étaient pourtant illustrés les premiers dans cette rencontre a priori déséquilibrée. Après deux sauvetages de Djoco devant Terrier et Laborde, le portier clermontois a cédé sur un coup de casque de Santamaria, à la réception d'un centre de Bourigeaud pour inscrire son premier but sous le maillot rennais. Le plus dur était fait, selon la formule, même si Rennes a laissé l'équipe de Gastien faire circuler le ballon, sans parvenir à fissurer un bloc adverse très bien organisé.Sauf que le SRFC n'est pas parvenu à se mettre à l'abri, malgré plusieurs opportunités de 2-0 au retour des vestiaires. Clermont a choisi d'en profiter et de sanctionner la dernière demi-heure complètement manquée du Stade rennais. Très bon pour sa première apparition, Da Cunha, prêté par Nice cet hiver, a puni son club formateur en trompant Alemdar d'une frappe du gauche. Revigorés par cette égalisation et poussés par leur public, les Clermontois ont pris l'avantage dix minutes plus tard par l'intermédiaire de Tell, lui aussi passé par Rennes, qui a devancé Badé pour planter de la tête sur un service de Rashani. Un pion validé après quelques secondes de flottement, et suffisant pour valider un succès mérité tant les Rennais auront disparu au…