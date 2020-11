Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Rennes ne prend qu'un point à Strasbourg Reuters • 27/11/2020 à 23:21 Temps de lecture: 1 min







Rennes ne prend qu'un point à Strasbourg par Léo De Garrigues (iDalgo) Les temps sont durs pour le Stade Rennais. En déplacement sur la pelouse de Strasbourg, les Bretons ont concédé le match nul (1-1) malgré 50 minutes jouées en supériorité numérique. Dès la 24e minute, Adrien Thomasson a profité d'un centre de Kenny Lala pour ouvrir la marque. Un quart d'heure plus tard, son coéquipier Stefan Mitrovi? a taclé Serhou Guirassy alors qu'il filait au but et a logiquement écopé d'un carton rouge. Entré en jeu à la pause, Adrien Hunou a permis aux Rennais d'égaliser grâce à un coup de tête. Toutes compétitions confondues, les Rennais, sixièmes du championnat, n'ont remporté qu'un seul de leurs 10 derniers matchs. Strasbourg pointe au 19e rang de la Ligue 1.