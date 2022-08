information fournie par So Foot • 26/08/2022 à 16:00

Rennes, Monaco, Nantes en Ligue Europa : pas d'affiches, mais une carte à jouer

En Ligue Europa, les trois candidats français connaissent depuis ce vendredi après-midi leurs adversaires en phase de poules. Le tirage a été plutôt clément pour Rennes (Dynamo Kiev, Fenerbahçe et Larnaca) et Monaco (Étoile rouge de Belgrade, Ferencváros et Trabzonspor), mais également pour le FC Nantes (Fribourg, Qarabağ, Olympiakos), pourtant placé dans le chapeau 4. Des poules sans grandes affiches ni grande saveur, mais qui peuvent laisser aux trois équipes l'espoir de voir le mois de février sur la scène européenne.

Monaco, attention au(x) piège(s)

Étoile rouge de BelgradeMonacoFerencvárosTrabzonsporCe sont des destinations que les basketteurs de l'AS Monaco connaissent par cœur. C'est un peu moins le cas des footballeurs. Propulsés dans la poule H, les Rouge et Blanc ont hérité d'un groupe plutôt abordable, où ils devraient se présenter comme favori après avoir échoué dès le troisième tour préliminaire de Ligue des champions contre le PSV au début du mois d'août. La bande de Philippe Clement ne devra cependant pas sous-estimer des clubs habitués des joutes européennes, et où les déplacements peuvent s'annoncer périlleux. Les supporters monégasques ne devraient pas pouvoir rivaliser avec les publics du Medical Park Stadyumu (Trabzon), de la Groupama Aréna (Budapest) et du Stadion Rajko Mitić (Belgrade).Oui, mais sportivement, ça donne quoi ? L'ASM, 3de la dernière cuvée de Ligue 1, va tout de même se frotter à trois champions en titre dans leurs championnats respectifs. Méfiance, donc, au moment de croiser la route de l'Étoile rouge, dirigée par le mythique Dejan Stanković, ou bien…