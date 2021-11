Rennes-Lyon : l'éclosion de Lovro Majer

La Ligue 1 a fait la connaissance de Lovro Majer. Ce dimanche soir, l'esthète croate a régné sur terrain du Roazhon Park lors du succès de Rennes contre Lyon, dévoilant sa panoplie technique et son pied gauche de velours. Une démonstration et un message fort : le milieu de 23 ans pourrait être l'une des attractions du championnat de France cette saison.

Lovro actually

Le championnat de France a souhaité la bienvenue à un nouvel esthète, ce dimanche soir, lors de la démonstration du Stade rennais face à l'OL. Son nom claque autant que son style de jeu : Lovro Majer. Le serre-tête autour du bras et la mine satisfaite, l'artiste croate s'est permis d'interrompre la "ola" au Roazhon Park pour recevoir une standing-ovation de la part du public rennais au moment de quitter la pelouse à la 90minute pour laisser sa place au jeune Lesley Ugochukwu. Tout le monde attendait Lucas Paqueta, on aura finalement eu le droit à l'avènement du milieu de terrain de 23 ans, qui s'est présenté à la Ligue 1 en livrant une prestation épatante en prime-time contre Lyon à l'occasion de sa première titularisation de la saison en championnat. Un match absolu et une question rhétorique : comment ne pas tomber sous le charme ?Il fallait être installé dans les tribunes de l'enceinte bretonne ou dans son canapé pour saisir la beauté du moment. Si la dégaine de Majer force les comparaisons avec son compatriote Luka Modrić, le gaucher est un joueur rare, pour ne pas dire en voie de disparition. Un numéro 10 à l'ancienne, qui a seulement besoin de son coup d'œil et de sa qualité de passes pour accélérer le jeu. Ce dimanche soir, l'international croate n'a pas fait gonfler ses statistiques, mais il a donné le tempo de la partie, s'imposant comme le chef d'orchestre de la formation rennaise., s'est réjoui son entraîneur Bruno Genesio après le spectacle.Au départ de nombreuses actions chaudes, Majer est impliqué sur trois des quatre buts rennais contre l'OL, à chaque fois à l'avant-dernière passe. Son pied gauche a rendu fou les Lyonnais, comme Lire la suite de l'article sur SoFoot.com