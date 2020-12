Rennes, les doigts dans la crise

C'est devenu une tradition au Stade rennais. Depuis quatre ans, l'automne rime avec grosse déprime. Ce samedi, en début de soirée, il régnait une odeur de soufre inquiétante dans les couloirs du Roazhon Park à la suite de la nouvelle défaite du club contre Lens (0-2), la huitième de la saison toutes compétitions confondues. À court d'idées en ce moment pour redonner de la vie à son équipe, Julien Stéphan a tiré la sonnette d'alarme en affirmant que le SRFC devait revoir ses ambitions à la baisse. À Rennes, la crise n'est plus un gros mot, mais bien une triste réalité.

"On n'est pas préparés mentalement à vivre ce qu'on va devoir vivre, donc il va falloir préparer tout le monde."Julien Stéphan

La

Du haut de la tribune Vilaine, le silence du huis clos est brisé par un bruit lointain. Sur la pelouse, le Stade rennais est mené 0-2 par Lens? et tout le monde sait que les Rouge et Noir ne vont pas renverser la situation. À commencer par ces quelques dizaines d'ultras venus exprimer leur ras-le-bol aux grilles d'accès de l'enceinte bretonne, seulement trois heures après avoir affiché leur soutien à l'arrivée du car rennais sur le parking bordant le canal brétillien. Oui, mais voilà, Rennes a choisi depuis quatre ans de transformer l'automne en immense déprime. Une nouvelle tradition à laquelle aucun dirigeant -- René Ruello, Olivier Létang et Nicolas Holveck y sont passés -- ne peut échapper. Au coup de sifflet final, quelques joueurs rennais sont restés prostrés, le regard dans le vide et les mains sur les hanches. Comme si le point de non-retour venait d'être atteint. Une impression confirmée par Julien Stéphan dans la foulée, le technicien breton décidant de venir jeter un froid dans la salle de presse et d'officialiser la crise au SRFC., a-t-il lâché, sans que la question ne lui soit posée.Cette fois, plus d'ironie ni de pirouette pour détourner l'attention, mais un constat alarmant : Rennes a mis les doigts dans la crise. Et son entraîneur ne semble pas savoir comment éviter l'électrocution.