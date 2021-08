Rennes-Lens : les fous du volant sont de retour

Un an et demi après leur fermeture en raison de la crise sanitaire, les parcages extérieurs ont à nouveau vibré ce week-end dans tout l'Hexagone. Fourgons, chants, autoroutes, escortes policières, les axes du pays ont vu déferler des milliers de supporters. Les Lensois, eux, goûtaient à cette sensation pour la première fois dans l'élite depuis mai 2015. Ça valait bien une journée de gaudriole du Pas-de-Calais à Rennes sur la vraie route des vacances, celle du dep'.

Chaise de pêcheur dans le coffre

Aire de Maucomble, dans la campagne normande. Il est 5h28 au milieu de nulle part sur l'A28, à quarante bornes au nord de Rouen. Une poignée de touristes néerlandais et belges finissent leur pause-café et le plein d'essence avant de refiler sur l'autoroute des congés. Sur le côté, l'un des deux fourgons J9 des Turbulens, association de supporters lensois, crache un remix techno de Kim Wilde, Cambodia., lâche Thomas, l'un des 23 Calaisiens du jour, mordus du Racing Club de Lens, à avoir pris son baluchon direction Rennes. Les quelques routiers stationnés sur le côté, dans les bras de Morphée, n'ont pas encore un rayon de soleil dans leur cabine qu'une poignée de Lensois a décidé de sonner le clairon pour tous., rage Fabrice.L'instant pourrait être banal, il est singulier au possible. Dylan, 26 ans, responsable logistique chez Lapeyre, jure ne pas avoir dormi de la nuit, se casse la voix sur un chant et sort la boîte à mouchoirs :En cette journée dominicale, ils sont 1500 Lensois au total à renouer avec les parcages extérieurs. Exit, pour le moment, les interdictions arbitraires de déplacement, et cette pandémie devenue synonyme de huis clos systématique ou presque depuis le printemps 2020. Enfin, la Covid-19 n'est jamais bien loin., s'inquiète le boss de la section, Jean-François, responsable d'une animalerie. Réponse unanime au milieu d'une discussion entre vaccinés, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com