Rennes gâche la première de Laurent Blanc à l'OL

La première de Laurent Blanc sur le banc de Lyon n'aura donc pas été un succès. L'OL a concédé une nouvelle défaite à Rennes (3-2), enchaînant un sixième match sans gagner et laissant le bon wagon européen s'éloigner un peu plus.

Rennes 3-2 Lyon

Retardataires, duo gagnant et pied de velours

Pour son retour dans le championnat de France sept ans après son départ du Paris Saint-Germain, Laurent Blanc avait préféré le survêtement aux couleurs de l'OL au costume du dimanche. À Rennes, le technicien a changé beaucoup de choses, mais il a aussi pu constater le grand chantier qui l'attendait, au cas où il ne l'avait pas déjà compris. Si Alexandre Lacazette a planté deux fois, les Bretons sont les grands gagnants (3-2) grâce à trois réalisations signées d'anciens Gones. La bonne affaire pour le Stade rennais, qui retrouve sa place dans le top 5 et met son adversaire du jour à sept unités.Pour voir du foot, il a fallu un peu attendre. Les quelques retardataires bloqués aux portiques du Roazhon Park ou aux stands de galettes-saucisses ont eu le droit à un coup de pouce, ou plutôt une grosse charge involontaire de Moussa Dembélé sur Stephanie Frappart sur une offensive lyonnaise, pour rejoindre leurs sièges pendant une interruption de quatre minutes. De retour sur la pelouse avec une épaule remise en place, l'arbitre française n'a pas eu le temps de se reposer, les deux équipes livrant une bataille animée. Moins de 72 heures après leur victoire contre le Dynamo Kiev à Cracovie , les Rennais ont commencé fort, mettant sous pression les Lyonnais, qui n'ont pas craqué sur une acrobatie d'Amine Gouiri, un coup de casque de Christopher Wooh et un tir contré d'Arnaud Kalimuendo repoussé par Anthony Lopes.Sans beaucoup de ballons à se mettre sous le pied, l'OL a misé sur du jeu long et direct pour contrer, et cela a fonctionné. Après une très bonne conservation de balle, le solide Dembélé a pu décaler côté gauche Nicolas Tagliafico, dont le centre en première intention a été transformé de la…