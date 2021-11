information fournie par So Foot • 25/11/2021 à 20:39

Rennes frustré par le Vitesse Arnhem, mais qualifié en huitièmes de finale

Rennes 3-3 Vitesse

Après la frustration, la grande satisfaction.Au terme d'un match spectaculaire avec un triplé de Gaëtan Laborde, le Stade rennais a concédé le nul contre le Vitesse Arnhem (3-3), mais a miraculeusement appris quelques secondes après le coup de sifflet final que Mura lui avait offert la première place du groupe sur un plateau en s'imposant au bout du temps additionnel contre Tottenham (2-1).Bruno Genesio avait envoyé un message fort en alignant son onze type avec un seul changement seulement après le succès contre Montpellier (Baptiste Santamaria à la place de Jonas Martin) pour faire vaciller une équipe néerlandaise privée de son gardien titulaire et de son capitaine, tous les deux suspendus. Comme lors de ses dernières sorties, les Bretons ont attaqué fort d'entrée, ne laissant pas le temps aux retardataires bloqués dans les embouteillages de savourer l'ouverture du score de Gaëtan Laborde. Bien trouvé par Martin Terrier après une perte de balle de Jacob Rasmussen, l'attaquant rennais a réalisé un enchaînement crochet-frappe parfait pour faire exulter le public breton. Après un début de match agréable, où Rennes a poussé et le Vitesse tenté sa chance avec le dangereux Loïs Openda, le rythme est retombé et les erreurs techniques se sont multipliées.Puis, le match s'est à nouveau emballé à l'approche de la pause. Birger Meling a profité de l'arrêt de la défense néerlandaise - qui réclamait une position de hors-jeu de Lovro Majer - pour récupérer la chique côté gauche, puis adresser un centre repris instantanément du droit par... Laborde, lequel a nettoyé la lucarne de Jeroen Houwen. Les hommes…