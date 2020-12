Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Rennes finira dernier de son groupe, Leipzig arrache la victoire Reuters • 02/12/2020 à 20:58 Temps de lecture: 1 min







Rennes finira dernier de son groupe, Leipzig arrache la victoire par Léo De Garrigues (iDalgo) Battu sur la pelouse de Krasnodar (1-0), le Stade Rennais ne peut plus espérer terminer à la 3e place de son groupe et est donc éliminé de toutes compétitions européennes cette saison. Malgré un bon début de match, les Rennais ont rapidement perdu le contrôle du match et Marcus Berg a offert la victoire aux Russes. Les hommes de Julien Stéphan cumulent 1 point après 5 journées de Ligue des Champions et disputeront leur dernier match européen de la saison mardi prochain à domicile face au FC Séville. Dans l'autre match qui se disputait à 19h, le RB Leipzig s'est fait très peur mais s'est imposé sur la pelouse de l'Istanbul Ba?ak?ehir (3-4). Dans le temps additionnel, Alexander Sørloth a offert la victoire aux Allemands. Avec ce succès, les troupes de Julian Nagelsmann prennent provisoirement trois points d'avance sur le Paris Saint-Germain, qui se doit de s'imposer ce soir sur la pelouse de Manchester United pour garder son destin en mains.