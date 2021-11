Rennes fait craquer Lorient et passe deuxième

Le nouveau dauphin du PSG, c'est le SRFC.

Lorient 0-2 Rennes

Deux minutes chrono.Dans un derby longtemps cadenassé et pauvre en occasions, le Stade rennais a fait craquer le FC Lorient deux fois en moins de trois minutes au moment d'entrer dans le dernier quart d'heure (0-2). La première délivrance est venue de l'inévitable Laborde, déjà auteur d'un triplé contre le Vitesse Arnhem en milieu de semaine et venu claquer un joli piqué pour tromper Nardi, coupable d'avoir relâché le ballon après une frappe de Santamaria. La quatorzième réalisation toutes compétitions confondues cette saison pour l'ancien Montpelliérain, qui a ensuite assisté auDoku, qui s'est joué de Loric avant d'enrouler parfaitement son tir pour inscrire son premier but de la saison dix minutes après son entrée en jeuUn succès qui aura néanmoins mis du temps à se dessiner pour le SRFC, trop maladroit techniquement pour trouver la faille dans une défense morbihannaise bien organisée. Avant de forcer la décision dans le second acte, les Rennais avaient pensé ouvrir le score à la 20minutes, mais Bourigeaud a vu l'arbitre refuser son premier pion de la saison en raison d'une très légère position de hors-jeu de Sulemana. Moins maîtres dans le jeu que face à l'OL ou Montpellier, à l'image d'un Majer plus nerveux que soyeux, les Rennais avancent et voilà la bande de Genesio dauphine du PSG et qui enchaîne une treizième rencontre sans défaite.Mais qui arrêtera le Stade rennais ? Au tour de Lille, mercredi, de tenter sa chance au Roazhon Park.