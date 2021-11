Rennes étouffe Montpellier

Deux semaines après sa démonstration contre l'OL, Rennes n'a pas quitté son nuage.

Rennes 2-0 Montpellier

11 matchs sans défaite pour Rennes

Rennes est toujours irrésistible.Quinze jours après la démonstration contre Lyon, le Stade rennais n'a pas quitté son nuage en s'imposant très logiquement contre Montpellier (2-0) devant un public comblé au Roazhon Park. La bande à Genesio n'a pas mis longtemps à confirmer sa forme et les belles promesses, Terrier claquant une tête magistrale dans la lucarne d'Omlin à la réception d'un bon centre du capitaine Traoré. Le début du spectacle et de la domination bretonne. Les Héraultais n'ont jamais existé dans cette partie pendant laquelle les locaux n'ont pas eu de mal à réciter leur partition ni à étouffer le MHSC, pas loin de craquer sur plusieurs tentatives rennaises (Majer, Bourigeaud) sauvées par Sakho ou Omlin. Si Gioacchini a fait parcourir un petit frisson dans la défense rennaise, il a finalement assisté de loin à un somptueux mouvement collectif conclu par Majer après une remise de Laborde et un formidable boulot de TaitUn collectif parfaitement huilé trop fort pour Montpellier, qui n'a pas été aidé par l'expulsion de Savanier peu avant la pause. Après avoir écopé d'un avertissement en tout début de match pour avoir envoyé un second ballon sur le terrain avant un corner rennais, le capitane pailladin a logiquement pris la porte suite à un sale coup sur Martin. Une aubaine pour Rennes, dans un fauteuil au retour des vestiaires, mais incapable de planter le troisième. Laborde a pourtant multiplié les tentatives pour scorer face à son ancien club, sans succès, alors que Tait a trouvé le poteau après