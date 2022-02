Rennes enfonce Troyes

Les Rouge et Noir en ont mis quatre à Troyes.

Rennes 4-1 Troyes

Une défaite 5-1 à Brest , une autre ce dimanche 4-1 à Rennes... Pas sûr que Troyes conserve un souvenir mémorable de son séjour hivernal en Bretagne.Oui, le Stade rennais s'est remis de la défaite frustrante au Parc des Princes la semaine dernière. Malgré une cascade de blessures, les Rennais ont fait comprendre à la bande d'Irlès que l'après-midi serait long pour eux. Titulaire pour la première fois depuis septembre en championnat, Guirassy a mis les Bretons sur de bons rails en marquant deux fois en cinq minutes. En bon renard, l'attaquant rennais a sauté sur un ballon repoussé par Gallon à la suite d'un corner pour ouvrir le scoreavant de reprendre un centre à la volée sublime de Meling pour doubler la mise d'une tête piquéeLargement dominateurs lors de la première demi-heure, les hommes de Genesio ont baissé le pied et laissé Troyes revenir dans la partie grâce à un coup de casque d'Ugbo au second poteau. 100% d'efficacité pour l'ESTAC, qui n'a cadré qu'une seule fois dans cette partie, et qui a fini par voir Rennes prendre le large dans le dernier quart d'heure. Les Rouge et Noir ont fait la différence avec une action d'école, symbolisée par un magnifique une-deux entre Meling et Laborde dans la surface, conclue de près par Terrier. Puis Laborde s'est chargé de transformer un penalty provoqué par Salmier d'une belle panenkapour parachever…