Rennes enchaîne et double Metz

Dans le rendez-vous des rêveurs européens, le Stade rennais s'est logiquement imposé à Metz (1-3). En infériorité numérique pendant quasiment l'intégralité de la deuxième période après l'expulsion de Jérémy Doku, auteur de son premier but sous le maillot rennais quelques minutes plus tôt, les Bretons n'ont jamais flanché contre une équipe messine peu inspirée. Résultat : Metz laisse son adversaire du jour lui passer devant au classement.

Metz 1-3 Rennes

Doku, pile et face

C'était un premier jour de printemps pour rêver d'Europe, à Saint-Symphorien. Entre Metz et Rennes, deux candidats au top 5 (ou top 6, selon le vainqueur de la Coupe de France), il était question de gagner en certitudes avant la coupure internationale. À l'heure du poulet-frites des grands parents et probablement devant une poignée de téléspectateurs chinois, le Stade rennais n'a fait qu'une bouchée de son concurrent messin (1-3), malgré l'après-midi contrasté de Jérémy Doku, buteur puis expulsé au cours de la rencontre. Pas de quoi déprimer les Bretons, qui doublent Metz au classement et mettent la pression à Lens et Marseille.Une semaine après le succès contre Strasbourg, Bruno Genesio avait choisi de se présenter en Moselle avec un credo simple : on ne change pas une équipe qui brise une série noire de cinq défaites de rang. Une approche gagnante dès le premier quart d'heure, Rennes monopolisant le ballon et faisant reculer le bloc messin. Les premiers pétards de Traoré et Truffert n'inquiètent pas Caillard, mais Metz finit par craquer après une erreur défensive de Kouyaté, qui manque son intervention sur le côté droit et laisse Terrier (hors-jeu ?) déborder pour servir Doku qui conclut du droit