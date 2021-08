information fournie par So Foot • 19/08/2021 à 06:00

Rennes-Eduardo Camavinga : une situation au point mort

Il était annoncé dans les plus grands clubs européens au début de l'été, il est aujourd'hui toujours au Stade rennais. En fin de contrat en juin prochain, Eduardo Camavinga ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir proche. Pendant que le PSG et d'autres candidats sont à l'affût, le milieu de 18 ans se retrouve au centre d'enjeux qui le dépassent et peine à confirmer sur le terrain sous le maillot rennais. Comme dimanche dernier, il pourrait débuter le barrage aller de Ligue Europa Conférence contre Rosenborg sur le banc des remplaçants ce jeudi soir au Roazhon Park.

Il était présenté comme l'une des grandes attractions de l'été sur le marché des transferts, ou tout du moins comme un garçon appelé à prendre son envol vers un club d'un autre standing, avec cette ambition d'entrer dans une nouvelle dimension. À une dizaine de jours de la fin du mercato estival, qui fermera ses portes le 31 août au soir, Eduardo Camavinga est pourtant toujours un joueur du Stade rennais. Le nom du milieu de terrain de 18 ans, dont le contrat au SRFC prendra fin en juin prochain, est pourtant revenu à de nombreuses reprises dans la presse française et étrangère où l'on a pu lire que le Paris Saint-Germain, Manchester United et même le Real Madrid gardaient un oeil très attentif sur le dossier.Reste qu'à l'heure actuelle, les dirigeants rennais n'ont reçu aucune offre concrète sur la table pour l'international français (sachant que Rennes n'a jamais réclamé 100 millions d'euros, la rumeur de mai faisant partie d'un jeu de dupes en coulisses), alors que le président Nicolas Holveck avait fixé une date limite à fin juin pour que le joueur et son clan prennent leur décision. Un dilemme s'impose désormais pour le club breton : conserver le gamin de Fougères une saison supplémentaire, avec le risque de le voir filer gratuitement l'été prochain, ou le céder contre un chèque moins important dans les dernières longueurs du mercato., confirmait le directeur technique Florian Maurice la semaine dernière à