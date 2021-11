Rennes donne une leçon à Lyon

Rennes a livré un match référence ce dimanche soir au Roazhon Park, où la bande de Bruno Genesio a logiquement corrigé un Lyon complètement dépassé tout au long de la rencontre (4-1). Une soirée de rêve pour les Bretons, qui confortent leur cinquième place et se rapprochent du podium.

Rennes 4-1 Lyon

Le feu à la rennaise

Une démonstration. Une leçon. Un spectacle. Les mots ne manqueront pas pour qualifier la prestation du Stade rennais contre Lyon dans les heures à venir. En Bretagne, les hommes de Bruno Genesio ont réalisé un match absolu pour étouffer l'OL et s'imposer largement face à un concurrent aux places européennes (4-1). Le podium est en ligne de mire pour les Rouge et Noir tandis qu'une question taraudera l'esprit des supporters lyonnais au moment de chercher le sommeil pour finir le week-end : simple accident ou premier aveu de faiblesse ?Les jeux de lumière à l'américaine et l'atmosphère régnant dans l'enceinte bretonne annonçait un match de gala au Roazhon Park, où Bruno Genesio avait décidé de troquer son 4-4-2 contre un 4-3-3 pour tenir tête à l'OL de Paquetá, de nouveau aligné en faux neuf. Les Rennais auront fait beaucoup mieux que regarder dans les yeux les Gones, dépassés et mangés dans le jeu par des Rouge et Noir entreprenants et séduisants pendant toute la première période (12 tirs à 0). Un véritable calvaire pour les gars de Peter Bosz et une échéance longtemps retardée par un excellent Lopes, décisif une première fois sur une tentative de Terrier avant de sortir le grand jeu. L'international portugais a d'abord pu compter sur Dubois et Guimaraes pour sauver l'OL après un festival du génial Majer, puis s'est chargé d'écœurer Terrier, Laborde et Tait à tour de rôle.