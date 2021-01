Rennes désarçonne Brest

Comme à l'aller, Rennes a renversé Brest après avoir été mené au score (1-2) au stade Francis-Le Blé. Clément Grenier a transformé un penalty dans le dernier quart d'heure, confirmant l'embellie du SRFC et permettant à son équipe de recoller à Monaco au classement.

Brest 1-2 Rennes

Pétards et coups de tonnerre

Sans Ligue des champions, la fête est décidément plus folle pour le Stade rennais. La fin de la campagne européenne du SRFC avait rimé avec déclic pour la bande de Julien Stéphan en décembre. Après deux matchs nuls pour débuter l'année 2021, les Rennais ont signé une première victoire annuelle contre Brest (1-2) dans un derby breton qui aura presque été un copié-collé de l'aller, les Rouges et Noir ayant renversé le SB29 après avoir été mené au score. Un scénario cruel pour les Brestois et un très bon coup pour Rennes, qui revient à hauteur de Monaco au classement.Il ne fallait pas arriver en retard aux abords de Francis-Le Blé, où les ultras brestois ont pris l'habitude de se donner rendez-vous pour oublier le huis clos et offrir un concert de pétards et de fumigènes à leurs petits protégés. De quoi galvaniser les ouailles de Dall'Oglio, qui mettent du rythme d'entrée pour déstabiliser le voisin rennais. Après un bon service en retrait de Perraud dans la surface, Honorat profite d'une défense adverse apathique et d'un ballon mal repoussé par Salin sur sa première tentative pour faire la différence sur une deuxième frappe de près). Action, réaction : Rennes répond à Brest dans la foulée avec un joli mouvement rapide au bout duquel Terrier glisse un centre entre les jambes de Larsonneur pour l'égalisation de Bourigeaud au deuxième poteau. Coup de chaud sur un derby breton se disputant Lire la suite de l'article sur SoFoot.com