Rennes bute sur Larnaca et reste deuxième

Pas au niveau d'une rencontre européenne, Rennes a concédé le nul à domicile contre Larnaca (1-1) et doit se contenter de la deuxième place de groupe, et donc des barrages en février prochain.

Rennes 1-1 Larnaca

Un but d'Abline, et puis c'est tout

Pour rallier directement les huitièmes de finale de Ligue Europa et supprimer deux matchs de son calendrier en février, le Stade rennais savait ce qu'il lui restait à faire à domicile contre Larnaca : marquer, marquer et marquer, en espérant que le concurrent direct Fenerbahçe ne colle pas une trempe au Dynamo Kiev dans l'autre rencontre. Mais avec une équipe remaniée, les Bretons sont totalement passés à côté de leur mission, concédant le nul contre Larnaca (1-1). Au-delà de cette prestation très décevante, les Bretons pourront surtout regretter d'avoir laissé échapper la première place du groupe à Istanbul la semaine dernière.Les supporters rennais ont voulu montrer la voie à leurs poulains en accueillant le car des Rouge et Noir avec un feu d'artifice digne de la fête nationale et une forêt de fumigènes, mais ils n'auront pas été gâtés en première période. Le onze expérimental de Bruno Genesio, avec un duo Tait-Majer au milieu et les titularisations des jeunes Abline et Belocian, n'a pas réussi à donner le tournis à une équipe de Larnaca joueuse et placée très haut sur la pelouse. Garcia s'est d'ailleurs montré rapidement dangereux d'une frappe déviée en corner par la défense rennaise. Il a fallu un coup de main du gardien Pirić, coupable d'une boulette sur un tir d'Abline après un bon boulot sur le côté droit de la surface et un service de Bourigeaud. Le début des festivités ? Pas vraiment, les Rennais laissant le ballon à des Chypriotes plutôt à l'aise, sans non plus inquiéter Alemdar, malgré une tentative de Gyurcso. Surtout, les… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com