Rennes bâche le PSG

Moins de 72 heures après sa victoire à Arnhem en Coupe d'Europe, le Stade rennais a fait tomber le PSG pour la première fois de la saison à la maison (2-0) grâce à des buts de Gaëtan Laborde et Flavien Tait. Après le succès de prestige contre Manchester City, Paris, qui avait aligné son onze type en Bretagne, aura montré des difficultés à jouer en équipe face à un Rennes admirable.

Rennes 2-0 PSG

La barre de Messi, la banderille de Laborde

Sur le papier, le déplacement du Paris Saint-Germain au Roazhon Park avait tout du traquenard. Cinq jours après son succès de prestige contre Manchester en Ligue des champions, le PSG retrouvait la routine du championnat de France avec deux bêtes noires en face : le Stade rennais et Bruno Genesio, habitué à enquiquiner l'ogre francilien à domicile à son époque lyonnais. Autre mauvais signe : le voyage chaotique de Lionel Messi et ses copains, contraints de rejoindre la Bretagne en mini-van pour certains, en car pour d'autres, en raison des conditions climatiques dans la soirée de samedi. Et le match, alors ? À l'heure du poulet-frites (ou du marché asiatiques, c'est selon), une équipe de Rennes méritante et admirable a fait tomber le PSG (2-0), mettant fin au début de saison canon du vice-champion de France en Ligue 1.Après un samedi de pluie discontinue, le soleil avait fait son retour dans le ciel breton à l'occasion d'une affiche attendue, mais également redoutée par les autorités suite au vol de la bâche du Roazhon Celtic Kop, le principal de groupe supporters rennais, absent ce dimanche après-midi après sa mise en sommeil. Un match en tribunes, donc, mais aussi sur le terrain où le PSG est venu avec son onze type dont le quatuor Di Maria-Mbappé-Messi-Neymar quatre jours après son succès contre Manchester City. Pas de quoi effrayer les Lire la suite de l'article sur SoFoot.com