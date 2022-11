Rennes arrache le nul à Lille

Les Lillois et les Rennais ne sont pas parvenus à se départager dans ce match comptant pour la 14e journée de Ligue 1. Les locaux ont démarré tambour battant la rencontre et ont logiquement ouvert le score après plusieurs occasions. À la suite d'un corner, Cabella hérite du cuir côté droit et centre dans la surface de réparation. Mandanda commet une erreur et relâche le ballon. Fonte est à l'affût et vient pousser le cuir au fond des filets. Au retour des vestiaires, les Bretons poussent et Bamba ceinture Wooh dans la surface de réparation. Bourigeaud ne tremble pas et transforme le penalty pour remettre les deux équipes à égalité. En fin de match, Meling écope d'un carton rouge pour une semelle sur Ounas. Malgré un but refusé à David pour un hors-jeu et deux poteaux de Djalo et David, le score ne va plus évoluer et Rennes tient le point du match nul. Avec ce résultat, Lille reste septième de Ligue 1 avec 23 points au compteur. Les Dogues tenteront de retrouver le chemin de la victoire la semaine prochaine face à Angers. De son côté, Rennes conserve sa place sur le podium du championnat avec 28 unités.

