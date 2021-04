Rennes accable Nantes

Au Roazhon Park, le Stade rennais a pris le dessus sur son rival nantais grâce à une petite merveille de Martin Terrier (1-0). Une bonne opération pour Rennes, qui recolle à un point de l'OM dans la course à l'Europe pendant que le FC Nantes continue de s'enfoncer dans la zone rouge.

Rennes 1-0 Nantes

Pluie et biscottes

Il était évident que l'atmosphère de ce Rennes-Nantes ne pouvait pas se rapprocher, même un tout petit peu, de celle du précédent derby disputé au Roazhon Park, en janvier de la saison passée. Deux années, deux ambiances, mais un seul et même vainqueur à la fin : le Stade rennais. Il n'y aura cette fois pas eu de scénario renversant dans le temps additionnel, mais juste une merveille de Martin Terrier pour offrir au SRFC un succès précieux (1-0) dans la course à l'Europe, et enfoncer un peu plus Nantes vers la Ligue 2.Si un derby dans un stade vide n'a rien de très excitant, les ultras rennais se chargent d'entretenir une petite flamme en installant un tifo sur les sièges vides de la tribune Mordelles. Sous une pluie bretonne discontinue, le rapport de force s'installe au bout de quelques secondes : à Rennes le ballon, à Nantes le bloc bas. La première incursion de Truffert aurait pu annoncer la couleur, mais la bande de Genesio peine à déstabiliser le mur jaune. Le premier acte est laborieux techniquement, mais le rythme monte d'un cran après vingt minutes d'ennui. Le premier pétard signé Blas est repoussé par Gomis avant que Lafont ne se montre vigilant devant Bourigeaud. Pas de quoi grimper au rideau alors que l'arbitre dégaine facilement les biscottes (quatre avertissements, dont un pour Salin sur le banc) dans un premier acte marqué par de nombreuses petites fautes. Il faut un épisode avec la VAR pour un coup de Simon dans la tronche Lire la suite de l'article sur SoFoot.com