René Higuita : "Tous les gardiens sont fous"

Gardien et buteur. Dingue et génial. Connu pour son amitié revendiquée avec Pablo Escobar, un passage en prison de neuf mois ou deux contrôles positifs à la cocaïne. À 56 ans, René Higuita reste surtout célèbre pour avoir réalisé un coup du scorpion lors d'un match amical entre l'Angleterre et la Colombie, en 1995. Entretien avec une légende vivante, actuellement membre du staff de l'Atlético Nacional, à Medellín.

Vous n'imaginez pas ! J'ai reçu des appels et des messages de partout. D'Arabie saoudite, d'Espagne, du Mexique, d'Équateur... Grosso modo, de tous les pays dans lesquels je suis déjà allé, et même d'ailleurs. Cette action a fait le tour du monde et je continue aujourd'hui encore à être félicité tous les jours. C'est la plus belle des récompenses pour tous mes efforts.Probablement. Ce geste est né de mon amour pour le jeu. Sur un terrain, je m'amusais avec sérieux, si je puis dire. J'utilise cette expression car j'apportais aussi quelque chose à mon équipe, il ne faut pas l'oublier, je n'étais pas juste là pour faire le show comme certains pourraient le croire. Ce geste qui semble sortir de nulle part, mais que j'ai en fait beaucoup travaillé, est devenu le plus beau de l'histoire. C'était une manière de dire que le football est un spectacle avant tout.Parce que le football est un spectacle, justement, et que les gens viennent au stade pour se régaler. Ensuite seulement viennent les résultats. Ce geste naît par hasard, sur le tournage d'une publicité pour Frutiño (une marque de boissons fruitées), dans laquelle je devais jouer avec des enfants. À un moment, je relance le ballon et l'un de ces gamins me sort un enchaînement contrôle de la poitrine et ciseau retourné ! Alors moi, pour lui répondre, je décide de faire une sorte de bicyclette, mais à l'envers.Le scorpion vient de là.