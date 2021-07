Rencontre avec "Titi, c'est toi le boss", l'homme qui devance tous les transferts de l'OM

Quand un joueur arrive au Barça, il doit faire une série de jongles. À l'OM, il doit faire une photo avec Thierry Mode alias "Titi le boss". Devenu une célébrité locale, ce supporter atypique devance depuis quelques années la com' du club et les médias en postant une photo de toutes les nouvelles recrues avec 48h d'avance. Suivi par quarante mille personnes sur Twitter, Thierry dévoile ses secrets qui ont fait de lui l'homme le mieux informé de Marseille.

Voilà les amis ???? pic.twitter.com/04yfbl0Fak -- titi ( c'est toi le boss) (@Mode55489648) September 2, 2019

"Mes infos proviennent de personnes qui bossent un peu partout à Marseille, que ce soit au club ou à l'extérieur, mais je préfère ne pas trop en dire pour ne pas griller mes sources."

J'ai le sang bleu et blanc, l'OM c'est ma vie. Je suis abonné au stade depuis plus de quarante ans et je suivais déjà assidûment l'actualité du club avant de me créer un compte Twitter en 2015. Au début, j'ai commencé par partager des photos des joueurs que j'avais l'occasion de croiser dans la ville. Comme les gens étaient demandeurs, je me suis pris au jeu et j'ai commencé à chercher d'autres infos transferts. Aujourd'hui, ils sont plus de quarante mille à me suivre, donc ça me fait vraiment plaisir.On n'est jamais mieux servi qu'à la source, donc je passe beaucoup de temps à la Commanderie, le centre d'entraînement du club. Tôt le matin, je campe à l'extérieur et j'assiste à l'arrivée du personnel du club, du staff et des joueurs. Je n'ai pas de carte de presse, donc je reste toujours à l'extérieur, mais je parviens à tisser des liens avec les personnes du club et c'est ainsi que j'obtiens parfois des infos. À la Commanderie, tu vois aussi les agents qui entrent et qui sortent, ça te permet d'avoir pas mal de renseignements.