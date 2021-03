Renaud Fabre : "Ni la Fédération, ni le Gouvernement ne s'intéressent au football féminin"

Renaud Fabre, le directeur général d'Yzeure, club de D2 féminine, a décidé de lancer une pétition avec ses joueuses pour exiger la reprise du championnat, d'abord autorisée par la FFF, puis recalée par le gouvernement une semaine plus tard. Les 24 clubs du deuxième échelon du football féminin français se sentent trahis par les institutions et assurent être victimes de sexisme.

"Trois divisions de garçons ont repris, soit 58 équipes, contre seulement 12 pour les féminines. Vous appelez ça comment ? Pour quelles raisons les hommes pourraient-ils reprendre et pas les femmes ?"

Les joueuses ont décidé d'agir, et je les ai aidées à rédiger la pétition. La majorité des clubs en a pris connaissance, et la pétition commence à tourner.Actuellement, nous en sommes à 510 signatures, et cela continue d'augmenter. Notre but est de toucher un maximum de personnes. Ça peut exploser rapidement étant donné la gravité de la situation.On a des filles qui s'entraînent entre cinq et huit fois par semaine suivant les clubs en plus de travailler. Elles font des efforts énormes. Les moyens du foot féminin ne sont pas les mêmes que ceux du foot masculin, c'est évident. On nous demande d'avoir des moyens pour être considéré comme un sport professionnel, mais donnez-les nous ! Le suivi de la part des instances, qu'elles soient locales ou nationales, est insuffisant. Dire que la D2 féminine est exclusivement amatrice est faux, car des clubs rattachés au monde professionnelont des contrats. On fait tous des efforts et on demande au gouvernement et à la FFF de nous aider.