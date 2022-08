Renato Sanches, un dragster à Paris

Depuis plusieurs saisons, le nom de Renato Sanches est associé au Paris Saint-Germain. Cette fois-ci, ce n'est plus une rumeur, mais bien une réalité : le milieu portugais s'est engagé avec le club de la capitale après des semaines de négociations avec le LOSC. À Paris, Renato Sanches retrouvera alors Christophe Galtier, le coach qui lui a redonné le sourire.

Les retrouvailles avec Galtier

Voilà à quoi ressemblaient jusqu'à cet été les négociations de transfert effectuées par les directeurs sportifs du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée du Qatar en 2011. Mais ça, c'était avant que le poste soit attribué à Luis Campos. Dans sa traditionnelle interview de l'été au, Nasser Al-Khelaïfi avait d'ailleurs précisé queAlors non, le PSG n'a pas le budget mercato des Girondins de Bordeaux, mais désormais chaque million compte. Et ça, le LOSC l'a bien compris au moment des négociations pour Renato Sanches. Un an plus tôt, Leonardo aurait probablement envoyé 20 millions d'euros dès juillet pour régler la question en 5 minutes et éviter un bras de fer avec l'AC Milan. Sauf que Luis Campos est visiblement meilleur négociateur que le Brésilien et que Jérôme dans. Et tant pis si les négociations durent plus longtemps - à l'image du transfert de Milan Škriniar - ou foirent - comme avec Gianluca Scamacca qui a filé à West Ham -, c'est pour 15 millions d'euros que le milieu portugais débarque dans la capitale. Soit cinq de moins que ce qu'avait payé le LOSC pour arracher Renato Sanches au Bayern Munich en 2019. Une transaction menée par... Luis Campos. Et 13 millions de moins que sa valeur marchande.Nasser Al-Khelaïfi avait été clair :. Et même s'il devrait apprécier la vie parisienne, Renato Sanches avait visiblement très envie de rejoindre le PSG cet été. Peut-être parce qu'il retrouvera plusieurs de ses compatriotes (Danilo, Nuno Mendes, Vitinha) ainsi que Christophe Galtier, l'entraîneur qui a su lui redonner le plaisir de jouer au football du côté Lire la suite de l'article sur SoFoot.com