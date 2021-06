Renato Sanches, au bon souvenir de Munich

Auteur d'une entrée décisive face à la Hongrie lors du premier match du Portugal dans cet Euro 2020 (3-0), Renato Sanches pourrait bien grappiller encore un peu plus de temps de jeu face à l'Allemagne à Munich. Une ville où le milieu portugais s'est révélé aux yeux de l'Europe, avant de s'y être perdu. Et c'est là-bas qu'il compte bien rappeler à tout le monde qu'il est de retour au sommet.

Les montagnes russes de Munich

Assis sur le banc, Renato Sanches s'impatiente. Alors, lorsque Fernando Santos se retourne vers lui pour lui dire d'aller s'échauffer dès le début de la seconde période, le milieu du LOSC se lève rapidement pour faire ses gammes. Sauf que le chrono tourne et il continue de faire des allers-retours le long de la ligne de touche en survêtement. Et cette fois-ci, ce sont les supporters qui s'impatientent de ne pas voir entrer le meilleur espoir de l'Euro 2016, ou un autre joueur offensif, le score étant toujours de 0-0 entre le Portugal et la Hongrie. Jusqu'à cette 80minute où les dreadlocks de Renato Sanches se font voir derrière le quatrième arbitre qui indique la sortie de William Carvalho, peu à son aise face aux Magyars. La suite ? Du Renato dans le texte. À savoir des percées vers l'avant dès que le cuir arrive dans ses pieds, des passes entre les lignes et du mouvement incessant. Et voilà que le Portugal claque trois pions en 10 minutes pour repartir de Budapest avec les trois points. Et s'il n'est ni buteur, ni passeur, personne n'est dupe, c'est bien l'entrée de Renato Sanches qui a changé le match. Et c'est loin d'être une surprise.Après son entrée décisive face à la Hongrie, Renato Sanches aura un coup à jouer lors du déplacement à Munich face à l'Allemagne. D'autant plus que c'est un stade où le milieu portugais a vécu des sentiments partagés. Il y a d'abord eu ce quart de finale aller de Ligue des champions en avril 2016 face au Bayern Munich où le numéro 85 du Benfica Lisbonne s'est fait un nom sur la scène européenne. Malgré la défaite 1-0 du SLB, la jeune pousse de 18 piges a marché sur Thiago Alcántara et Arturo Vidal. Étincelant aussi au retour, Renato Sanches a vu les Bavarois se jeter sur lui et proposer 35 millions d'euros au Benfica (+45 millions de bonus) pour faire de lui le joueur portugais le plus cher à quitter la Liga Nos. Une belle idée, puisque quelques semaines plus tard, celui qui avait coûté au SLB 750 euros et 25 ballons roulait sur l'Euro Lire la suite de l'article sur SoFoot.com