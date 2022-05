Renata Silveira : "Je ne rêvais pas d'être commentatrice, encore moins d'être une pionnière"

On n'écrit pas toujours l'histoire du football dans les grands matchs. Renata Silveira l'a fait à l'occasion du troisième tour de la Coupe du Brésil, entre Botafogo et les inconnus de Ceilândia (D4), devenant alors la première femme commentatrice d'un match de foot masculin sur la télévision publique brésilienne, TV Globo.

"TV Globo vient de fêter ses 57 ans, et je suis la première femme à commenter un match. Il est temps qu'on évolue, que les chaînes recrutent plus de femmes commentatrices."

Les répercussions ont été très positives, avant et après le match, je suis heureuse et satisfaite. Parce que quand vous commentez un match sur SporTV, vous parlez à un public de connaisseurs et de consommateurs de football, qui aiment le football. Là, c'était la première fois à la télévision publique. C'est complètement différent, des milliers de personnes regardent, elles viennent peut-être de terminer leurPlus belle la vieDemain nous appartient, et la télévision est restée allumée. Ce sont des gens qui ne comprennent pas forcément le foot, je dois les convaincre de rester. Et j'ai eu des retours positifs, de personnes qui étaient au bar, qui ont vu quelqu'un s'asseoir et demander à ce qu'on mette TV Globo pour regarder ma grande première ! Je ne connais pas cette personne, mais ça signifie que, pour une certaine population, il y avait une attente autour de l'événement. Et après le match, j'ai reçu beaucoup de mots gentils, les gens commencent à se rendre compte de ce qui se passe.Je n'ai jamais eu cet objectif, je n'aurais jamais imaginé être dans cette position. Je suis devenu commentatrice à la suite d'un concours de la Radio Globo, avant la Coupe du monde 2014, je faisais partie des lauréats. J'ai gagné un autre concours en 2018 pour commenter à la télévision, chez Fox Sports, puis j'ai été recrutée par la Globo. Moi, je suis passionnée, petite j'allais au stade, mais ensuite ce sont les hasards de mon parcours. J'ai fait un cursus d'éducation physique, puis un master de journalisme et c'est là que j'ai gagné le concours. C'était l'opportunité de travailler dans un domaine que j'adore.