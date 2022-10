Rémy Vita : "Ce qui me manque, c'est la sauce algérienne"

À 21 ans seulement, Rémy Vita a déjà porté les couleurs de Troyes, du Bayern Munich, de Barnsley et évolue désormais au Fortuna Sittard, où il enquille les sprints dans son couloir gauche. Rencontre avec un homme pressé qui peut se vanter d'avoir été le coéquipier de Robert Lewandowski et Benjamin Nivet.

Vidéo

Non, franchement, je ne suis pas allé trop vite, je trouve. Au Bayern, c'était une étape où j'ai beaucoup appris défensivement et offensivement. Désormais, je suis au Fortuna jusqu'en 2026 et je suis content. Plusieurs clubs, surtout en Championship, me voulaient l'été dernier, mais surtout en prêt. Et je voulais être stable. Au Bayern, je n'étais pas dans les plans du coachFranchement, dès le début, on m'a mis grave à l'aise, même si ça ne s'est pas passé comme prévu avec l'ancien coach, qui ne me faisait pas beaucoup jouer. Avec le nouveau, j'ai plus de temps de jeu et j'ai mis deux buts. Le coach aime bien ma polyvalence, c'est ça qui lui plaît. C'est vrai qu'à la base, je suis latéral gauche, mais je peux jouer un cran plus haut ou même milieu droit. En ce moment, je suis milieu gauche et j'aime bien, ça me permet d'attaquer, de percuter, d'aller de l'avant et de dribbler. Le coach comprend le foot, il est réputé pour ça. Depuis qu'il est arrivé, on a tout gagné. J'aime beaucoup ce qu'il propose.Il y avait quelques francophones en début de saison, Samy, qui est parti à Dunkerque, Mickaëlqui est en Turquieet Richie… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com