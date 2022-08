Rémy Riou, tout vient à point à qui sait attendre

Dimanche dernier, la piteuse pelouse de Lorient a repoussé un micro-évenement : la première titularisation de Rémy Riou avec l'OL. Le portier de 35 ans, arrivé au club à huit ans et qui a connu ses premières minutes en pro avec Lyon le 5 août dernier, va profiter de la suspension d'Anthony Lopes pour démarrer ce vendredi contre Troyes. Revenu dans sa ville cet été pour encadrer les jeunes, il est peut-être celui qui incarne le mieux "l'ADN OL".

Olympique lyonnais ESTAC 19/08/2022 à 21h00 Ligue 1 Diffusion sur

Avant-dernier témoin des titres

Il a donc fallu 34 ans et 364 jours pour que Rémy Riou enfile enfin la tunique de l'équipe de sa ville de naissance, de son club formateur. Un cadeau fait par Anthony Lopes lorsque le Portugais gratifie le Groupama Stadium d'une belle prise de catch à la 27minute de la première rencontre de la saison, contre Ajaccio , le 5 août dernier. L'arbitre voit rouge et éjecte Lopes du ring, ce qui oblige Peter Bosz à faire rentrer Rémy Riou, plus de quinze ans après que celui-ci a quitté le club rhodanien. L'ancien Nantais, arrivé à huit ans à l'OL n'a même pas le temps de savourer ses toutes premières minutes que Thomas Mangani se charge de le faire rentrer dans la partie en transformant le penalty consécutif à la faute de Lopes. Le reste du match est tranquille pour Riou, qui a quand même pu se distinguer sur une tentative instinctive de Riad Nouri, et ainsi préserver les trois points de la victoire., commentait-il après ce succès, alors qu'il soufflait ses 35… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com