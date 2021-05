Rémy Ebanega : "Un joueur qui se blesse au Gabon, il peut changer de métier"

Président de l'Association Nationale des Footballeurs Professionnels du Gabon (ANFPG), Rémy Ebanega est un homme mécontent. Parce que la fédération gabonaise en fait trop peu pour ses joueurs en période de Covid-19, et parce que la crise sociale du football de son pays dure depuis trop longtemps.

"On a été choqués et sidérés d'entendre le président de la fédération nous dire que si la première tranche de l'aide FIFA avait été versée aux acteurs, ils allaient utiliser une partie de la seconde tranche pour construire une boutique de produits dérivés..."

Qui dit période de Covid-19, dit crise sociale dans le monde du football professionnel africain. Plus particulièrement au Gabon, où le championnat est suspendu depuis plus d'un an et demi, et où de nombreux joueurs ont dû se résoudre à mettre fin à leur carrière, faute de ressources financières. Président de l'Union des footballeurs gabonais, Rémy Ebanega fait le point, alors que la fédération, la Fégafoot, n'a pas intégré les joueurs professionnels dans la liste des bénéficiaires d'une seconde tranche d'aide financière de la FIFA, à hauteur de 500 000 dollars, et semble préférer "investir" dans la création d'une boutique officielle de produits dérivés...Cela fait des années que sur le plan administratif, les joueurs sont bafoués. Dans ce communiqué, il est clair que les footballeurs ne sont pas concernés, et le plus grave, c'est qu'il y est mentionné directement un arbitrage sur la distribution de l'aide, mais sans aucune concertation avec les représentants des joueurs. La distribution de la première tranche de l'aide s'était bien déroulée, mais ce communiqué nous a poussé à aller avec plusieurs joueurs au siège de la fédération pour obtenir des explications. Comment on peut distribuer une aide financière de la FIFA sans impliquer les footballeurs ?