Remko Pasveer, un dinosaure dans la pouponnière de l'Ajax

Quand il s'agit de dire du bien de l'Ajax, on parle beaucoup de l'imprévisible Ryan Gravenberch, de l'indispensable Dušan Tadić, du virevoltant Antony ou du buteur en série Sébastien Haller. Moins de Remko Pasveer. Pourtant, le gardien de 38 ans est en train de réaliser une saison remarquable. Propulsé dans le onze à la suite de la blessure de son aîné Maarten Stekelenburg, le champion d'Europe espoirs 2006 connaît enfin son quart d'heure de gloire, après pas mal d'années de banc et un bon paquet de boulettes.

Benfica Ajax Amsterdam Le 23/02/2022 à 21h Diffusion sur

Voilà de la boulette

Quand Remko Pasveer a débuté en Eredevisie en mars 2004 sous les couleurs de Twente, nombre de ses coéquipiers actuels tenaient à peine debout. Dix-huit ans plus tard, le gardien fait le bonheur de l'Ajax, entouré de gamins à peine majeurs. L'histoire est belle pour le natif d'Enschede, qui s'était lui-même persuadé que le train était déjà passé., confiait-il dans le magazineL'aboutissement d'une carrière faite de hauts et de bas. Pasveer a souvent dû ronger son frein, mais aujourd'hui, il peut lâcher les chevaux.Pasveer capte ses premiers ballons au SC Enschede, puis rejoint en 2003 le voisin du FC Twente. Barré par Sander Boschker, il part trois ans plus tard pour Almelo et s'engage avec Heracles... où il reste dans l'ombre de Martin Pieckenhagen. Sa seule apparition en deux saisons ? Une défaite 7-0 contre Roda. Désireux de retrouver du temps de jeu, il descend à l'étage inférieur en se…