Reinildo : "Si je suis à l'Atlético, je le dois en partie à Galtier"

Défenseur de l'Atlético de Madrid, Reinildo Mandava est un visage connu de la Ligue 1. Champion de France avec le LOSC en 2021, le guerrier de 28 ans fait le point sur son expérience en Espagne avant de jouer le deuxième Atlético-Real de sa carrière professionnelle.

Mon grand-père et mon père étaient des anciens footballeurs. À mes 8-9 ans, j'ai proposé à mon papa de venir me voir jouer car je sentais que j'étais en train d'avoir un bon niveau. Quand il m'a vu, il a compris que j'avais du potentiel et ses mots m'ont donné confiance pour m'investir à fond dans ce projet de devenir footballeur. Je suis monté en puissance et à mes 18 ans, j'ai pu débuter en équipe première à Ferroviário da Beira, l'un des meilleurs clubs du pays. Une fois que j'étais arrivé là, je voulais passer à l'étape suivante. La vie, c'est ça : tu ambitionnes toujours plus et tu travailles pour y arriver. Six mois après mes débuts chez les pros, j'étais appelé en équipe nationale du Mozambique. J'étais encore un gosse et j'avais déjà l'opportunité de rencontrer des joueurs qui connaissaient le football européen. Cela m'a permis d'acquérir de l'expérience et de comprendre petit à petit comment progresser.En 2015, j'ai perdu ma mère. Elle était la seule chose qui m'incitait à rester au pays car mon père était déjà décédé. Quand des clubs venaient vers moi pour me demander de signer chez eux, ma mère ne voulait pas. Elle pleurait, cela me faisait de la peine. Dès lors, je ne suis pas parti jusqu'à ce qu'elle quitte ce monde. Dans la foulée, je me suis engagé avec la Liga Desportiva de Maputo, mais avant même que je joue un match, le club m'a expliqué que je devais partir au Portugal dès le mois de janvier car Benfica me voulait absolument. Le 29 décembre 2015, j'étais à Lisbonne.Malheureusement, j'ai eu une blessure musculaire de cinq mois, c'était un gros frein pour ma progression à cet âge-là. Malgré tout, j'expliquais aux dirigeants qu'ils devaient me laisser une opportunité pour jouer. J'avais confiance en mes capacités afin de montrer le vrai visage de Reinildo. Je travaillais en silence, mais je n'avais pas ma chance. Dès lors, je suis parti en prêt en D2 portugaise et à partir de là, cela a commencé à mieux aller. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com