Reims vient à bout de Strasbourg

Oh la grosse perf' du Stade de Reims !

Strasbourg 0-1 Reims

Angers se relance contre Nîmes

Un coup d'arrêt et un coaching gagnant.Six minutes. C'est le temps qu'il aura fallu à Kutesa pour débloquer une partie plutôt animée entre Strasbourg et Reims. Entré en jeu à la 75à la place de Doumbia, le joueur de 23 ans a profité d'un caviar de Mbuku pour tromper Kawashima avec un poil de réussite. Une sentence logique, les Rémois s'étant procurés les meilleures occasions après la pause, sans que Cafaro ou Chavalerin ne puissent donner l'avantage aux visiteurs.Si le match aurait pu accoucher d'un bon 0-0, c'est aussi parce que les deux camps avaient commencé la partie en n'hésitant pas à se projeter vers l'avant. Le remuant Chahiri a été le premier à se distinguer, faisant briller Rajkovic avant d'envoyer un pétard sur la barre du portier champenois, en réponse à la transversale touchée par Dia à bout portant deux minutes plus tôt. Une rencontre avec de la vie, des mouvements, de belles interventions défensives (Abdelhamid, Djiku), mais aussi un peu de déchet technique. Ce qui n'empêchera pas Strasbourg de remporter le match des barres grâce à une frappe de Thomasson avant l'ouverture du score. Mais la victoire, la vraie, elle est pour Reims, qui prend ses distances avec la zone rouge et s'installe dans le ventre mou.Premier faux-pas pour le Racing, en 2021.