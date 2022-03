Reims s'accroche à Strasbourg

Stade de Reims 1-1 RC Strasbourg Alsace

Strasbourg s'est pris les pieds dans le tapis et peut s'en vouloir.Une semaine après avoir braqués Monaco dans le money time au bout d'un match à rebondissements , les joueurs d'Óscar García ont rendu une copie bien plus terne ce dimanche face à Strasbourg (1-1). Timidement dominés de la tête et des épaules avant de craquer en seconde période, les Rémois ont arraché un match nul inespéré au terme d'une rencontre poussive.Il a fallu attendre le retour des vestiaires pour voir les soldats de Julien Stéphan convertir leur légère maîtrise de la rencontre. À la retombée d'une déviation rémoise sur un centre d'Anthony Caci, Jean-Ricner Bellegarde a envoyé une frappe sèche à ras de terre depuis l'entrée de la surface de réparation. Battu, Predrag Rajković n'est pas parvenu à détourner la seule véritable occasion des visiteurs. Ce n'est qu'une fois menés que les Rémois ont passé la seconde. Et le jeune Jens-Lys Cajuste a profité d'un manque total de compréhension dans la défense strasbourgeoise, pour convertir un coup franc pourtant mal tiré par Arber ZeneliStrasbourg garde sa cinquième place, mais Stéphan peut faire la tronche. Reims reste treizième.