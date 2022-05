Reims punit Lorient et assure son maintien

Lorient 1-2 Reims

Non, Reims n'est pas déjà en vacances.Dominés, mais lucides dans le dernier geste, les hommes d'Óscar García repartent du Moustoir avec les trois points en écartant des Merlus, au contraire trop brouillons (1-2). Un succès qui permet au Stade de Reims de valider officiellement son maintien, bien qu'avec neuf points d'avance sur l'ASSE, lanterne rouge, avant le coup d'envoi, tout laissait à penser que leur place dans l'élite était d'ores et déjà sécurisée. À l'inverse de Lorient qui devait absolument prendre des points dans la course au maintien. C'était compter sans un Predrag Rajković hors norme.En rentrant à la maison ce soir, Armand Lauriente et Terem Moffi pourraient faire de longs cauchemars en pensant au portier serbe. Impeccable sur sa ligne, Rajković a écœuré l'attaque des Merlus en s'imposant héroïquement devant l'attaquant nigérien au retour des vestiaires (46), face à Lauriente à la conclusion d'une contre-attaque (60) ou encore devant Enzo Le Fée qui a tenté sa chance de loin l'heure de jeu passée (74). Les hommes de Pélissier peuvent se mordre les doigts d'avoir manqué le coche à de nombreuses reprises. De l'autre côté, les visiteurs ont planté sur leurs deux seuls tirs cadrés. Servi sur un plateau par El Bilal Touré, Zeneli n'a laissé aucune chance à Dreyer dans le premier acte. Et le passeur est devenu buteur en deuxième période en frappant à bout portant dans les buts lorientais. La réduction du score de Moffi sur une superbe course en solo reste donc anecdotiqueLorient reste 16, à trois petits points des Verts. Avec 43 unités,…