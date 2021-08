Reims-PSG : Kylian Mbappé n'est pas content ? Doublé

Annoncé en partance pour le Real Madrid, mais surtout en pleine procédure de divorce avec un Paris Saint-Germain qu'il aurait envie de quitter à tout prix, Kylian Mbappé a encore été le grand bonhomme de la victoire parisienne à Reims, ce dimanche. Auteur d'un doublé, le numéro 7 du PSG n'a pas définitivement répondu aux interrogations autour de son futur. Mais il a souligné à quel point il manquera à Paris en cas de départ.

La rupture n'en sera que plus dure

On l'avait presque oublié, celui-là. Presque, hein. Parce que quand la folie autour de l'arrivée de Lionel Messi, qui a joué ses premières minutes en Ligue 1 ce dimanche, est redescendue, tout ce que le microcosme footballistique parisien a fait, c'est parler de lui. De lui, de ses envies de départ assumées, de cet amour qu'il ne donnerait pas à la capital, du moindre signe dans sa communication qui pourrait le situer d'un côté ou de l'autre des Pyrénées, de ce Real Madrid qui lui fait de l'œil, de son contrat finissant dans un an, des sommes à la fois mirobolantes et dérisoires que son aller simple à Madrid pourrait coûter. Le football a pris tellement peu de place dans les discussions enrobant Kylian Mbappé ces derniers jours que le voir sur le terrain, ce dimanche soir à Reims, était une rafraîchissante entracte : en attendant que les discussions reprennent bon train lundi, à 48 heures de la fin du mercato, Kylian Mbappé a rappelé à tout le monde - et surtout aux dirigeants parisiens - qu'il était un formidable joueur de football.Dans unParisien sans Leo Messi, mais avec Neymar - de retour de vacances dans une forme qui laissait clairement à désirer - et Ángel Dí María, le Bondynois a une nouvelle fois été le grand bonhomme de la victoire du PSG. Dans une animation offensive qui a souvent perdu de précieuses secondes à tricoter et à faire tourner autour de la surface rémoise, Mbappé a comme toujours amené les seuls moments de frisson et de percussion dans la surface rémoise. Faut-il encore préciser qu'il a été le Parisien qui a le plus tiré au but (5 fois) et qu'il a transformé ses deux seules tentatives cadrées ? Une première occasion sur un bel enchaînement contrôle orientée-frappe dans la surface passant à droite du but de Rajkovi?, puis un but de la tête sur un service impeccable de Dí María - son deuxième en deux matchs - dans le premier quart d'heure ont rappelé à quel point il pouvait être indispensable à l'attaque parisienne, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com