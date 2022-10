information fournie par So Foot • 02/10/2022 à 17:00

Reims et Troyes se quittent bons ennemis dans le derby de Champagne

Comme quoi, on peut disputer un derby et finir bons amis.

ESTAC Troyes 2-2 Stade de Reims

La Champagne reste divisée.Après avoir mené deux fois au score, le Stade de Reims a craqué dans les toutes dernières minutes du derby de Champagne, sur la pelouse de Troyes (2-2). Et ce au terme d'un ascenseur émotionnel assez cruel, puisque l'égalisation de Porozo a d'abord été refusée pour hors jeu, avant d'être logiquement validée après une longue intervention du VAR. L'Equatorien a même failli donner la victoire aux siens dans la foulée, mais sa tête s'est envolée dans le ciel troyen. Finalement, les deux voisins - plutôt qu'ennemis, le vrai derby étant face à Sedan pour les Rémois - se sont quittés bons amis. Un moindre mal pour le Stade de Reims, réduit à dix à la 56après l'expulsion logique de Junya Ito, qui a évolué en infériorité numérique pour la sixième fois déjà cette saison.Un coup dur car jusque-là, le Japonais était l'homme match. Passeur décisif pour Balogun sur l'ouverture du score rémoise, il avait redonné l'avantage aux siens juste après l'égalisation troyenne, suite à une boulette de Diouf, gardien rémois formé à ... Troyes. A l'affût au second poteau sur un corner, Ito avait remis les siens dans le sens de la marche. On pensait alors le Stade de Reims bien parti pour obtenir un deuxième succès à Troyes en championnat, le premier depuis 1973. En vain. A une semaine de la réception du PSG, le Stade de Reims reste englué dans les bas fonds du classement. A l'inverse, Troyes poursuit sa bonne série.