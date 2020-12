Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client

Reims et Nice dos à dos Reuters • 06/12/2020 à 19:13







Reims et Nice dos à dos par Léo De Garrigues (iDalgo) Pour le premier de la saison match sans Patrick Vieira sur son banc, l'OGC Nice a concédé le match nul sur la pelouse de Reims (0-0) lors de la 13e journée. Les hommes du nouvel entraîneur Adrian Ursea mettent fin à leur série de cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues et se classent à la 11e place du championnat. Les Rémois enchaînent un quatrième match sans gagner et un troisième sans marquer. Ils pointent à une inquiétante 18e place.