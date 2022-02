Reims et Brest se partagent les points

Un nul qui n'a de nul que le nom.

Reims 1-1 Brest

Beaucoup de pépites étaient alignées cet après-midi à Auguste-Delaune : Belaïli, Satriano ou encore Ekitike, parmi tant d'autres. Du football champagne et un match nul, qui porte bien mal son nom (1-1).Dès l'entame, Wout Faes s'illustre le premier en marquant le même but qu'au match aller : un joli coup de casque sur un corner tiré par Flips. Le début de match est rythmé : les fulgurances de Belaïli sont suivies de celles d'Ekitike, qui trouve le poteau en bout de course (11). Jolie action, mais terrible conséquence pour le Stade de Reims qui perd son attaquant de pointe sur blessure. Satriano, qui fait des débuts titanesques avec Brest, va permettre à Brest de recoller au score. Magnifiquement servi par l'extérieur du pied de Del Castillo, l'Uruguayen fête son 21anniversaire comme il se doit en croquant RajkovicEn seconde période, le portier rémois va prendre sa revanche en stoppant un pénalty de Belaïli dès l'entame (53). L'international serbe est impérial, puis miraculé à deux reprises : sur une tête de Satriano repoussée par sa transversale (61) d'abord, suite à une mine de Magnetti sur le poteau (67) ensuite. Les Bretons étouffent littéralement leurs adversaires en ce deuxième acte, mais ce sont les Rémois qui pensent reprendre l'avantage quand van Bergen marque à la réception d'un centre de Hornby. C'était avant de subir la cruelle décision du VAR qui place le néerlandais très légèrement hors-jeu (75). Pas de vainqueur au coup de sifflet final mais plus que jamais, la Ligue des Talents nous fait rêver.