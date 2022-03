Réforme du fair-play financier : une victoire pour Nasser al-Khelaïfi ?

Les grandes manœuvres se poursuivent du côté de l'UEFA. Avec pour but principal de conjurer la menace de la Superligue qu'on continue d'agiter du coté de Turin, Madrid ou de Barcelone. Dernier épisode en date, le fair-play financier va sûrement être, sur le fond, réduit à sa plus simple expression, une sorte de service minimum. Finalement, un petit geste envers le président du PSG pour sa fidélité à l'égard de l'instance internationale, l'occasion pour lui aussi d'asseoir son rôle auprès des autres clubs européens via l'ECA (Association européenne des clubs).

Pseudo salary-cap ?

Le fair-play financier n'a jamais suscité l'unanimité. Les grands clubs critiquaient des restrictions qui entravaient leur développement, jusqu'à provoquer des drames " nationaux " tel le départ de Lionel Messi de sa maison catalane. Les " petits " ou simples outsiders, en particulier à l'est de l'Europe, voire même au Portugal, avaient bien du mal à comprendre de quelle manière ce dispositif avait pu, d'une quelconque manière, rééquilibrer l'équité sportive. Voire plutôt conduire au résultat inverse. Certes, il avait été surtout imaginé afin de conjurer le spectre obsessionnel d'une faillite de certaines des principales têtes de gondole du Vieux Continent. Depuis, entre la pandémie et la menace fantôme de la Superligue, les cartes ont été vaguement redistribuées, et de nouveaux hommes forts sont apparus, en premier lieu Nasser al-Khelaïfi, transformé en Saint-Sauveur des institutions officielles, et ce malgré ses nombreux déboires judiciaires par ailleurs.De la sorte, le 7 avril prochain, le comité exécutif de l'UEFA rendra donc public quelques amendements de ce qui reste son principal outil de régulation économique. Des évolutions qui interviendront dès la prochaine saison. Et pour le coup, on peut sabrer le champagne dans les bureaux de la plupart des " gros " pensionnaires du Big 4 (Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie). Premier point : il sera désormais possible de dépenser 60 millions de plus (contre 30 auparavant), sous réserve d'une garantie de l'actionnaire, que ses revenus propres sont réels. Dans la perspective d'un mercato pré-Mondial, qui n'a pas connu véritablement de déflation notamment pour les joueurs les plus " bankable ", cette annonce ressemble à un aimable pousse-au-crime. En particulier auprès des budgets qui bénéficient d'investisseurs sereins et sans limites. On songe d'abord naturellement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com