Réforme de la Ligue des champions : une ligue fermée qui ne dit pas son nom

Dès le début de la crise du coronavirus, la rumeur d'une superligue européenne avait été relancée, afin de faire face aux difficultés financières des gros clubs du continent. Pourtant, c'est finalement la carte de la réforme de la Ligue des champions qui devrait être retenue. Dans le but de mettre tout le monde d'accord ?

Le modèle suisse

Dans la soirée de mardi, alors que l'OM venait enfin de marquer et de remporter un match de Ligue des champions, après 13 défaites d'affilée, le très sérieux quotidien britanniquedévoilait les projets du "football de demain". L'UEFA serait en effet prête à revoir la copie de sa compétition phare, la Ligue des champions, dans le but principal de s'éviter une fuite en avant des principaux clubs, du FC Barcelone au Paris Saint-Germain, séduits par l'idée d'une compétition privée, indépendante et fermée, à savoir la fameuse Super-Ligue européenne.Ainsi, en collaboration directe avec l'ECA, le syndicat européen des clubs dirigé par Andrea Agnelli, président de la Juventus, et l'European Leagues, le syndicat des championnats et des ligues, l'UEFA réfléchirait très sérieusement à bouleverser, dès 2024, le format de la Ligue des champions. Plus de matchs, plus de rencontres, plus de suspense, plus d'intensité et donc plus d'argent, plus de revenus - le nerf de la guerre en ces temps de disette et de crise économique. De cette manière, les partisans d'une lucrative Super-Ligue européenne, d'une "Premier League européenne" comme on l'appelle parfois aussi, renonceraient à leur projet et se tourneraient vers cette Ligue des champions revisitée.L'idée serait d'inspiration suisse. D'ailleurs, la presse parle de "Swiss Model" : 32 équipes, voire 36 (cela n'aurait pas encore été pleinement décidé), qualifiées via les championnats nationaux, se départageraient non plus lors des phases de groupes, réparties en 8 poules, mais dans une poule unique. Dix matchs par club, déterminés par un tirage au sort, seraient organisés avec cinq matchs à domicile et cinq matchs à l'extérieur. Le tout - surtout - avec des têtes de série, réparties dans quatre chapeaux. Ainsi, l'objectif serait de garantir de gros affrontements dès le début de la compétition, des Bayern - Juventus ou des Liverpool - Real Madrid Lire la suite de l'article sur SoFoot.com