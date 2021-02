Réforme de la Ligue des Champions: la victoire des grands clubs

La presse britannique en avait déjà fait ses choux gras il y a quelques semaines : la ligue des Champions devrait être réformée en 2024 afin de faire face au projet de Superligue Européenne. Un moyen d'assurer la suprématie de l'UEFA mais un beau retournement de veste concernant le suspense, l'intensité et la rareté.



Le choc des Ligues extraordinaires

Ca fait déjà plusieurs mois que la réforme de la Ligue des Champions traîne dans les petits papiers de l'instance européenne. Alors que le projet de superligue européenne, mené par une dizaine de clubs, s'était accéléré depuis la crise de la Covid19, l'UEFA, pour faire face à cette fronde, a lancé, depuis la rentrée de septembre 2020, une commission chargée de réfléchir à différents moyens de bouleverser ses compétitions, les rendre plus attractives, plus attrayantes et surtout plus rémunératrices.Car il ne faut pas se voiler la face: dans tous les cas c'est une affaire de gros sous, d'argent et de dotations financières. Si la Juventus, le Real et Manchester souhaitent la Superligue, ce n'est pas pour la beauté du sport ou la satisfaction de leurs fans internationaux, mais pour générer plus d'argent, plus de droits TV et plus de partenariats commerciaux. D'ailleurs, cité par le, en Angleterre, une source admettait que la Superligue, dont le cadre juridique était réellement en préparation, pronostiquait un retour sur investissement de plus de 5 milliards d'euros, soit 2 fois plus que ce que rapporte l'actuelle Ligue des Champions. Il fallait donc absolument réagir. Et la réaction des instances n'a pas trainé. Après avoir fait modifier son règlement, il y a deux semaines, stipulant la sanction de tout joueur participant, se mettant ainsi en porte-à-faux avec la jurisprudence européenne, l'UEFA a officieusement dévoilé ses plans pour la réforme de sa compétition phare.Dès 2024, on devrait ainsi voir débarquer une Ligue des Champions avec 36 participants, contre 32 aujourd'hui, répartis non plus dans huit poules de quatre mais un seul groupe composé de quatre chapeaux de neuf équipes pour déterminer les affrontements (le tirage au sort par chapeaux devant permettre d'éviter qu'un gros club ne rencontre trop de gros clubs, en gros). Chaque club jouera