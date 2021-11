information fournie par So Foot • 02/11/2021 à 06:00

Reece James, hommage au latéral

Flamboyant depuis le début de saison à Chelsea, Reece James s'est imposé dans le onze titulaire du champion d'Europe en titre. Moins sous les projecteurs que la plupart de ses coéquipiers, il occupe pourtant un rôle clé dans le système de Thomas Tuchel. À 21 ans et sans faire trop de bruit, James pourrait s'imposer dans les années à venir comme un latéral de référence.



Latéral à contrecœur et homme de fer

Reece James est un homme généreux. Pas étonnant, donc, de l'avoir vu distribuer deux énormes caramels en ce week-end d'Halloween face à Newcastle. L'un du pied gauche, l'autre du pied droit ; suffisant pour sécuriser la victoire de Chelsea à Saint James' Park, et permettre à son club de toujours de monter sur la première marche du podium de Premier League après dix journées. L'Anglais, qui a déjà marqué quatre fois en sept matchs de championnat, est en train de prouver qu'en plus d'être capable de croquer n'importe quel ailier, de régner sans partage sur son couloir droit et de faire pleuvoir les centres dangereux dans la surface adverse, il envoie aussi des pralines sur commande. Tout ce qu'il faut pour devenir le meilleur latéral de sa génération.Rappelons que l'on parle d'un jeunot de 21 ans que Thomas Tuchel n'avait pas hésité à utiliser lors de la campagne européenne victorieuse des