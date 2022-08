Réduit à dix, Monaco se contente d'un nul contre Rennes

Dans le choc de cette deuxième journée de Ligue 1, Monaco et Rennes n'ont pas réussi à se départager (1-1) au stade Louis-II, où un scénario particulier s'est écrit, avec une équipe monégasque rapidement réduite à dix, et un penalty provoqué et stoppé par Steve Mandanda. Score final : un partout, balle au centre.

Monaco 1-1 Rennes

Sueurs froides à Louis-II

Sous le soleil azuréen, mais avec une température beaucoup plus supportable qu'ailleurs dans l'Hexagone, il fallait s'attendre à du spectacle entre Monaco et Rennes, deux clubs européens aux effectifs bien fournis. Cette rencontre attendue aura finalement accouché d'un scénario impossible à imaginer à l'avance, avec une expulsion précoce pour l'ASM, un penalty provoqué et sauvé par Steve Mandanda, et un match nul qui contentera plus les garçons du Rocher que les Bretons (1-1).Après la déconvenue inaugurale contre Lorient, Bruno Genesio avait choisi de ne rien changer dans son onze de départ. Une marque de confiance et aussi une chance à saisir pour les cadres bretons, dont l'équipe a rapidement pris le contrôle du ballon dans le premier quart d'heure, Gaëtan Laborde et Flavien Tait décochant les premières flèches. Le point de départ d'une première période très animée et lunaire. En trois minutes, la partie a basculé, Vanderson manquant l'ouverture du score en fracassant le haut de la barre, puis Youssouf Fofana voyant l'arbitre sortir un carton rouge pour le sanctionner d'avoir maladroitement écrasé la cheville de Martin Terrier (16). Ce qui n'a pas aidé Rennes à se montrer plus convaincant et plus dangereux, même si Nübel s'est montré impeccable pour repousser un pétard de Baptiste Santamaria et un coup de casque de Terrier.Des petites opportunités suivies d'un enchaînement très heureux pour le Stade rennais, qui a vu Mandanda tenter de compenser une erreur de marquage d'Arthur Theate d'une sortie hasardeuse débouchant sur une faute grossière de l'international français sur Breel Embolo, synonyme de penalty. Mais l'ancien… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com