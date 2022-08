Réduit à dix, Chelsea s'en sort face à Leicester

Un doublé de Sterling a fait la différence.

Chelsea 2-1 Leicester

Après la claque reçue à Leeds la semaine passée (3-0), Chelsea s'est remis la tête à l'endroit, non sans mal, ce samedi après-midi face à Leicester à Stamford Bridge (2-1).Les locaux entament fort en mettant la pression sur leurs invités du jour, grâce notamment à un Raheem Sterling inspiré. Mais après une grosse demi-heure de domination, lesse mettent tout seuls des bâtons dans les roues en se retrouvant à dix après deux cartons jaunes écopés par Conor Gallagher. Les espaces s'ouvrent, et Leicester passe plusieurs fois près de s'engouffrer dans la brèche, mais Édouard Mendy veille au grain (45+3) et Jamie Vardy manque d'efficacité (44).La partie s'emballe dans le second acte : Sterling donne l'avantage aux siens sur une sublime frappe qui lobe Danny Ward. Puis le nouvel ailier desva même s'offrir un doublé en reprenant un joli centre de Reece James. Touchés, mais pas coulés, lesreviennent dans la partie grâce à Harvey Barnes, qui conclut un magnifique mouvement collectif. À une dizaine de minutes du terme de la partie, Vardy parvient à contourner Mendy, mais manque encore le cadre (83). Peu après, Ayoze Pérez s'y essaye également, mais tape la barre (86). Le siège de Leicester sur la cage de Chelsea ne fonctionne pas, les hommes de Brendan Rodgers concèdent leur troisième revers consécutif en championnat et finiront le week-end au mieux avant-derniers. Les gars de Tuchel remontent eux à la sixième place.Si Wesley Fofana avait encore un doute, il s'est sans doute vite… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com