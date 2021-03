Récupération: 4 astuces pour ne pas se blesser

Avec la crise de la Covid-19 et les confinements à répétition, beaucoup de Français occupent leur temps libre en faisant du sport dehors ou à la maison. crédit photo : Shutterstock

De la récupération active aux exercices de relâchement physique en passant par l'ingestion de certains aliments : de saines habitudes doivent être prises après un effort physique pour éviter les entorses et autres blessures plus graves. En effet, l'essentiel des accidents se produisent souvent après une mauvaise récupération.

Astuce numéro 1: la récupération active

La récupération active est une technique de récupération visant à pratiquer une activité physique de faible intensité après un effort important. Elle peut s'effectuer soit après la séance par des exercices complémentaires, soit durant les jours de repos. Cette transition entre l'effort et les moments de «off» vise à faire disparaître l'acide lactique, à l'origine des douleurs musculaires, de votre corps. A chaque pratique sportive, correspond une méthode de récupération active. Par exemple, après la nage, un peu de marche accélérée durant une trentaine de minutes permet de récupérer. Cet exercice permet d'améliorer la circulation sanguine.

Pour les sportifs adeptes du HIIT (High Intensity Interval Training, des exercices de renforcement musculaire de haute intensité pour perdre rapidement des calories), l'idéal est d'opérer une petite course de décrassage. Il s'agit d'un jogging très lent, d'à peine une trentaine de minutes, permettant de réchauffer les muscles endoloris par la séance. Enfin, pour les joggeurs, l'exercice de récupération active par excellence reste la natation. Grâce au délestage des muscles dû à l'eau, les coureurs pourront récupérer sans brusquer leurs muscles.

Astuce numéro 2: stretching et relâchement

Le relâchement physique après une séance rythmée est idéal pour récupérer et ainsi limiter les blessures. Quelques ballottements des bras ou des jambes, à la manière d'un pantin désarticulé, favorisent les échanges sanguins dans le corps. Inutile de vous étirer en y mettant de la force. L'objectif est de détendre vos muscles en douceur et d'opérer quelques pauses de stretching d'une vingtaine de secondes.

Astuce numéro 3: manger les bons aliments

Boire de l'eau pendant et après l'effort est essentiel. En faisant du sport, vous transpirez et perdez automatiquement de l'eau or, la déshydratation influe non seulement sur les performances sportives, mais augmente le risque de se blesser. Pensez également à prendre quelques barres de céréales protéinées riches en acides aminés ramifiés, comme la leucine. Cette protéine animale aide à reconstituer la masse musculaire et prévient ainsi les blessures. Enfin, n'oubliez pas d'entretenir votre stock de glucides en consommant des dattes ou des bananes après l'effort.

Astuce numéro 4: dormir et se reposer

Pour bien récupérer d'un effort physique important, il est capital de dormir en quantité, entre 7h et 8 h par nuit en moyenne. Une étude réalisée à l'Université de Stanford en 2018 montre qu'un rythme de sommeil régulier sur plusieurs semaines prévient les risques de blessures et contribue à améliorer les performances sportives.